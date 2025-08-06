Plaza Huincul adelanta el aumento salarial 2025 al personal de Decretos

Plaza Huincul informó que el próximo viernes 8 de agosto se abonarán los haberes correspondientes al personal municipal incluido bajo Decretos Municipales, y se confirmó el adelanto de la última cuota del aumento salarial previsto para 2025.

El pago estará disponible desde las 00:00 horas para el personal bancarizado, mientras que aquellos trabajadores que no cuenten con cuenta bancaria deberán acercarse a la oficina de Tesorería, ubicada en Av. San Martín 801, en el horario de 08:00 a 14:20 horas, para realizar el cobro en forma presencial.

La medida fue dispuesta por el intendente Claudio Larraza luego de las reuniones mantenidas con representantes del sector. Originalmente, el último tramo del aumento estaba programado para septiembre, pero será liquidado en los haberes correspondientes a julio, que se efectivizan este viernes.

Desde la Dirección de Red de Empleo, área que nuclea al personal de Decretos, señalaron que con este incremento se completa una suba acumulada del 660% desde el inicio de la actual gestión en 2023. Además, destacaron la implementación de políticas complementarias como capacitaciones, entrega de indumentaria, inclusión en programas de finalización de estudios y Emplea Neuquén, y la modernización del sistema de datos del sector.