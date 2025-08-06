Habrá una nueva charla abierta sobre prevención del suicidio en Cutral Co

El próximo viernes 8 de agosto a las 10:00 horas se llevará a cabo en Cutral Co una charla abierta y gratuita bajo el lema “En Sintonía Naranja: Escuchar y hablar para prevenir el suicidio”, una propuesta organizada por profesionales del Hospital de Complejidad VI con el objetivo de concientizar y brindar herramientas para la prevención del suicidio.

El encuentro se desarrollará en la sede del barrio Centro Sur, ubicada en Elordi 28, al lado del natatorio municipal. Estará a cargo de profesionales de la salud mental, quienes abordarán la importancia de la escucha activa, el acompañamiento emocional y la intervención oportuna ante señales de alerta.

La actividad se enmarca en una serie de acciones de sensibilización comunitaria que buscan visibilizar la problemática del suicidio y promover una red de apoyo en la comunidad. Está destinada a toda la población, especialmente a quienes deseen informarse, colaborar o trabajar en el acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad emocional.