Glenda Hanson pide ayuda para cubrir honorarios legales

Glenda Hanson, tambera oriunda de Cutral Co y referente del emprendimiento local de leche y quesos “La Soñada”, que funciona en Rincón de los Sauces, hizo pública a través de sus redes sociales una denuncia por violencia de género psicológica contra su expareja, con quien comparte la administración del negocio.

En su mensaje, Glenda expresa sentirse en una situación de vulnerabilidad económica luego de casi 16 años de relación, durante los cuales su expareja manejaba la totalidad de los asuntos financieros del hogar y el emprendimiento. Actualmente, necesita contratar un abogado para defender sus derechos y los de sus hijas, pero carece de los recursos para afrontar los honorarios legales.

“Después de tantos años sin control sobre mis finanzas personales, hoy necesito ayuda para costear un abogado que me apoye en esta lucha”, indicó Hanson en su publicación, en la que hizo un llamado a la solidaridad de la comunidad.

Glenda agradeció el interés de quienes ya se ofrecieron a ayudarla, pero aclaró que lo que más necesita es asistencia económica para cubrir los gastos legales. Además, se mostró dispuesta a trabajar con profesionales comprometidos con la justicia para asegurar el bienestar de sus hijas.

Quienes deseen colaborar o brindar apoyo pueden contactarla a través de sus redes sociales con el alias Glenda.1982.

Este caso vuelve a poner de manifiesto la importancia de visibilizar la violencia de género en sus múltiples formas, y la necesidad de fortalecer redes de contención y apoyo para las personas que la padecen.