Culminan las obras de asfalto en el barrio Progreso de Cutral Co

Cutral Co finalizó las obras de pavimentación en el barrio Progreso, como parte del plan integral de infraestructura urbana que se ejecuta en distintos sectores de la ciudad. El intendente Ramón Rioseco recorrió los trabajos junto al secretario de Obras Públicas, ingeniero Henry Torrico.

Durante la visita, el jefe comunal destacó la importancia de esta etapa de asfaltado que alcanza a varias arterias del barrio. “Con este asfaltado estamos finalizando los trabajos en el Progreso. El objetivo es continuar en el barrio Nehuenche, donde tenemos proyectadas unas 10 cuadras, y luego avanzar en el Zanni con nuevas obras de infraestructura”, adelantó Rioseco.

Por su parte, el ingeniero Torrico detalló que las tareas ejecutadas en el barrio Progreso comprenden la pavimentación de las calles Neuquén, San José, Benazar y Natalini, totalizando una superficie de 5.470 metros cuadrados.

“Seguimos trabajando para mejorar la conectividad y la calidad de vida en todos los barrios de la ciudad. Cada obra de pavimento representa no solo un avance en infraestructura, sino también una mejora significativa en la circulación y en las condiciones generales del entorno urbano”, señaló el funcionario.

Desde el municipio se informó que las próximas intervenciones en materia de pavimento se realizarán en el barrio Nehuenche, y luego se continuará con un nuevo plan de obras en el barrio Zanni.