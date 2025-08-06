Comenzó la V Jornada de Corrosión e Integridad con anuncios clave y un nuevo acuerdo académico

Este miércoles por la mañana se inauguró en el Complejo Cultural Cipolletti la V Jornada de Corrosión e Integridad, un evento de gran relevancia para el sector energético, que reúne a especialistas, profesionales, empresas y representantes gubernamentales en torno a los desafíos y avances en materia de infraestructura, transporte y mantenimiento industrial.

La jornada contará con la exposición de 42 trabajos técnicos desarrollados por profesionales de empresas como TGS, TGN, YPF Tecnología, Oldelval, Pan American Energy, Aconcagua Energía, UCo-Conicet, Tecpetrol, Pluspetrol, AEA, Tenaris, Emerson, Refinor, entre otras. Además, se presentarán dos charlas magistrales, a cargo del ingeniero José Padilla y la ingeniera Teresa Pérez, reconocidos referentes en la temática.

En representación del Gobierno Nacional, participó del acto de apertura Daniel Sauthier, responsable del área de Transporte de la Secretaría de Energía de la Nación, quien anunció la próxima modificación del reglamento técnico de transporte, con especial foco en la Resolución 120.

“Vamos a adoptar la última versión del estándar ASME B.31.4, y complementarla con normas del American Petroleum Institute (API) para permitir el uso de tuberías plásticas bajo estándares internacionales”, explicó Sauthier.

“Si se respeta el estándar y se cuenta con los ensayos correspondientes, ya no será necesario recurrir a la Secretaría para obtener aprobación”, agregó.

Otro de los momentos centrales fue la firma del acuerdo entre la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) para la creación de una nueva Diplomatura en Integridad y Corrosión, orientada a profesionales del sector energético. El proyecto fue impulsado por la Facultad de Ingeniería y el IAPG seccional Comahue.

La decana de la Facultad de Ingeniería, Ana Basset, destacó el esfuerzo conjunto y la importancia de seguir generando propuestas de formación adaptadas a las demandas del sector:

“Esta diplomatura abre una puerta a nuevas instancias de formación profesional. Cumplimos 60 años formando ingenieros y no vamos a bajar los brazos”.

Por su parte, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, también presente en el acto inaugural, remarcó el rol clave de la provincia en materia de permisos y regulaciones industriales, y aseguró que una gestión estatal eficiente es determinante para acompañar el crecimiento del sector.

“Un Estado que no acompaña los esfuerzos de la industria termina perjudicando los planes de producción y la consolidación de los proyectos”, señaló el mandatario.

La jornada continúa durante el día con mesas técnicas, presentaciones especializadas e instancias de debate sobre temas como integridad estructural, monitoreo de corrosión, nuevas tecnologías y normativas internacionales.