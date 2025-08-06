ANDIS realizará auditorías presenciales en Plaza Huincul

La subsecretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Plaza Huincul, a través de la dirección de Pensiones, informa a la comunidad que los días lunes 11 y martes 12 de agosto, desde las 8:00 hasta las 20:00 horas, se llevarán a cabo auditorías presenciales por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La atención será en el Hotel Maverik, ubicado en avenida Keidel Nº 1200 de Plaza Huincul, y estará destinada exclusivamente a las personas que hayan recibido notificación mediante carta documento, en la cual se indica el turno correspondiente.

Desde la coordinación local se remarcó la importancia de asistir con puntualidad el día y horario asignados, ya que la presencia en tiempo y forma es un requisito indispensable para avanzar con el proceso de auditoría, el cual está directamente vinculado con la continuidad de los beneficios de pensión no contributiva (PNC).

Durante ambas jornadas, la dirección de Pensiones de la Municipalidad de Plaza Huincul brindará acompañamiento y orientación a los beneficiarios de ambas localidades —Plaza Huincul y Cutral Co— con el objetivo de garantizar un procedimiento ordenado, accesible y eficaz.

Esta instancia forma parte de los mecanismos de evaluación implementados por ANDIS para el seguimiento y actualización de las pensiones no contributivas otorgadas a personas con discapacidad.