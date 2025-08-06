Alianza y Rivadavia mejoran su infraestructura deportiva con fondos del Programa Clubes Sociales

Los clubes Alianza y Rivadavia lograron concretar importantes mejoras en su infraestructura deportiva gracias a los aportes otorgados por el Gobierno de la provincia del Neuquén, en el marco del Programa Clubes Sociales. Cada institución recibió 50 millones de pesos destinados a obras que benefician a niños, jóvenes y a toda la comunidad deportiva.

Este programa, que impulsa el ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, a cargo de Julieta Corroza, tiene como objetivo fortalecer la función social de los clubes mediante el financiamiento de obras que garanticen instalaciones seguras, inclusivas y adecuadas para la práctica deportiva y recreativa. La inversión total para clubes de la región Comarca Petrolera y la región del Pehuén fue de 400 millones de pesos.

En el caso del club Alianza, su vicepresidente Jorge Saavedra destacó la importancia del apoyo recibido: “Con este dinero pudimos hacer todo el riego automatizado de la cancha. Además, compramos una máquina de cortar el pasto que le da mayor vida útil al césped y hemos hecho remodelaciones en los baños de plateas y en partes de la tribuna”. A su vez, el directivo Carlos Peña señaló que uno de los próximos objetivos es el cambio de iluminación del estadio, para reducir los costos energéticos.

Por su parte, Omar Vielma, presidente del club Rivadavia, también resaltó el impacto del programa: “Todo aporte que nos brindan es de gran ayuda. Tenemos iniciadas las obras del Salón de Usos Múltiples, con un avance del 70 u 80 por ciento, y también estamos trabajando en las gradas con apoyo de la municipalidad”. Vielma indicó que el club reúne a unos 400 chicos, desde escuelita hasta primera división, incluyendo fútbol femenino. Además, adelantó que proyectan construir un gimnasio cerrado para garantizar la continuidad de los entrenamientos durante el invierno y ampliar la oferta deportiva con disciplinas como vóley, handball y futsal.