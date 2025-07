Cutral Co: padres exigen soluciones ante la falta de clases en la escuela 138

Un grupo de padres y madres del 3° grado “C” turno tarde de la escuela primaria N° 138, ubicada en la ciudad de Cutral Co, presentó una nota formal dirigida a la dirección del establecimiento para manifestar su preocupación ante la falta de clases regulares en ese curso debido a la ausencia prolongada de la docente titular.

Según indicaron las familias, los niños y niñas no cuentan con clases desde antes del receso invernal, y hasta la fecha no se ha designado una suplente para cubrir la vacante. “Nuestros hijos están perdiendo tiempo valioso para su formación. No hay novedades ni desde la dirección ni desde el Distrito de Educación”, señalaron en el escrito.

En la nota, fechada el 28 de julio, los firmantes solicitan que en un plazo perentorio se garantice la continuidad pedagógica del curso, y que la situación sea elevada a las autoridades correspondientes para su pronta resolución. También mencionan que esta interrupción vulnera el derecho a una educación integral, tal como establece la Convención sobre los Derechos del Niño.

Los padres aseguran que la falta de respuesta institucional motivó esta presentación escrita, la cual cuenta con firmas, números de contacto y DNI de los adultos responsables.

Desde el grupo manifestaron que continuarán reclamando hasta obtener una solución concreta y efectiva que permita a sus hijos retornar a las aulas con normalidad.