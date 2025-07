Empresarios e industriales de Añelo respaldaron el paro de petroleros privados

El sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa lanzó un paro por 48 horas para la semana próxima. Desde Añelo, la entidad CEISA manifestó su respaldo a la protesta.

Se trata de la Cámara de Empresas, Industria y Servicios de Añelo -CEISA- que expresó el “respaldo a las medidas de fuerza anunciadas por los gremios que representan a los trabajadores de la Cuenca Neuquina”.

La entidad que preside Raúl Pablo Martín analizó que si bien los empresarios y sindicatos pueden tener diferencias operativas, que son debatidos en ámbitos formales, los une: “el compromiso con los trabajadores”.

Para la visión de la cámara, “el trabajador es la mejor inversión. Un colaborador motivado y comprometido impulsa resultados, mejora el ambiente laboral y fortalece a toda la organización”.

En comparación a la óptica sindical, la coincidencia está dada en que el foco también está en el bienestar de cada trabajador y en el de sus compañeros. “Ambas miradas convergen en un objetivo común: preservar la paz social y asegurar prosperidad para cada familia y para toda la comunidad”, subrayaron.

CEISA entiende la crítica situación que se vive, con la parálisis de obras, la caída “sostenida” de la actividad y los despidos. Refirieron que los desempleados ya superan siete mil entre transporte, construcción, operación y servicios hidrocarburíferos.

Por esta razón las respuestas deben ser urgentes y coordinadas. Reconocieron y valoraron el trabajo del gobierno provincial -en propuestas como la implementación del Plan Emplea Neuquén- como la gestiones realizadas ante las operadoras en CABA, junto a los gremios.

“Respaldamos los reclamos sindicales, canalizados de forma orgánica y legítima, porque entendemos que el trabajo digno es el pilar de nuestras comunidades”, subrayaron en la comunicación. Consideran que la pérdida de las fuentes laborales compromete la estabilidad social, debilita la economía regional y pone en jaque la continuidad del desarrollo productivo.

Hicieron un llamado a las operadoras y a todos los actores de la industria a asumir con responsabilidad el momento.

“En Añelo lo sabemos bien: no hay desarrollo posible sin producción, pero tampoco sin trabajadores”, refirieron. “Como empresarios locales, lo decimos con claridad: no habrá inversión sostenible en una región fracturada por la desocupación. No hay crecimiento sin inclusión. No hay futuro si se apaga el motor del trabajo”, concluyeron.