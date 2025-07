La Libertad Avanza realizó una reunión provincial en Zapala

Zapala fue sede de una reunión provincial de La Libertad Avanza Neuquén, que congregó a dirigentes y militantes de distintas localidades con el objetivo de planificar acciones y estrategias de cara a las elecciones de octubre. El encuentro se llevó a cabo en el Círculo Policial de la ciudad y contó con la participación de representantes del espacio libertario.

Durante la jornada, participaron distintas figuras provinciales como Alejandra Durdos, vicepresidenta del partido, quien hizo un llamado a la unidad interna:

“Tenemos que trabajar de cara a octubre. Allá afuera están quienes no quieren que nada cambie. Nos tenemos que organizar, unidos, con diferencias y coincidencias, para pintar la provincia de violeta”, expresó.

Por su parte, el dirigente David Schrelet planteó su preocupación por la apatía política y llamó a movilizarse en defensa del proyecto que lidera el presidente Javier Milei:

“No me importa el grito, los aprietes, el carpetazo, de los corruptos. Me preocupa mucho más que el 50 por ciento de la población no se anime a ponerse de pie para terminar con este desastre que nos han dejado. En octubre hay que ganar para poder profundizar la transformación que impulsa el presidente Milei”, sostuvo.