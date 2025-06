Por discusiones en el Concejo Deliberante de Cutral Co está en riesgo una inversión médica

El médico en imágenes Daniel Godoy solicitó un crédito al ENIM para adquirir un resonador magnético que facilitará la atención de pacientes de Cutral Co, Plaza Huincul pero también de Picún Leufu, Piedra del Aguila y Zapala.

Y por el alto costo del equipamiento, solicitó que se reduzca un 50% la tasa del interés del crédito. El beneficio fue aprobado en el Concejo de Plaza Huincul y también en el Concejo de Cutral Co, pero insólitamente en este último caso, la ordenanza que llegó al ENIM no tiene ese beneficio. ¿Qué pasó? El médico Godoy intenta explicarse lo ocurrido porque la inversión está en peligro.

En un debate ocurrido en el Concejo Deliberante de Cutral Co el pasado 12 de junio, hay discrepancias en cuanto a la reducción o no de la tasa de interés. Los concejales Hugo Deisner y Omar Pérez consideran que es discriminatorio porque a un crédito anterior otorgado a un médico de la zona no se otorgó ese beneficio.

Los concejales Jesica Rioseco, Plinio Rubilar y Fabián Godoy argumentaron a favor por el valor social y comunitario de la inversión, que beneficiaría a cientos de personas que ahora viajan a Neuquén para estos estudios, que el médico Godoy ha cumplido con todos sus compromisos financieros en el pasado y que el monto de la inversión le llevará años de trabajo antes de amortizarse.

Se sometió a votación y se aprobó 7 a 2 la reducción de la tasa. Pero el presidente del Concejo, Jesús San Martín, introdujo una tercera opción que agregaba al artículo una solicitud al ENIM para que considerara adecuamente la garantía ofrecida. Ese agregado fue votado por unanimidad. Y de allí que se generaran dudas sobre qué se aprobó o no. Y por una cuestión de irrelevante técnica legislativa, peligra una inversión que beneficia a la salud de todos los habitantes de la comarca petrolera.

El médico Godoy envió una nota al Concejo Deliberante en la que se pide una revisión urgente porque corre el plazo para la compra o no del equipamiento. Se trata de un resonador magnético de última generación, que permite hacer resonancias abiertas, sin que el paciente tenga que ser introducido en un tubo. Y que además soporta 240 kilos, lo que le permitiría realizar exámenes a personas con obesidad. Todo ello sin viajar a Neuquén.

Las discusiones en el Concejo Deliberante no tienen que ver el debate político entre representantes del pueblo, que se dieron en la sesión ordinaria y que culminaron con la reducción de la tasa, sino con cuestiones meramente burocráticas legislativas. No está el Concejo para impedir sino para facilitar el crecimiento de la ciudad.