Aten de Cutral Co y Plaza Huincul invitan a una nueva charla sobre Derechos Humanos

En el marco de las actividades del Operativo Cutral Co, la seccional de ATE Cutral Co y Plaza Huincul convoca a toda la comunidad educativa y público interesado a participar del curso-taller titulado “Derechos Humanos y Pedagogía de la Memoria: Análisis de casos desde la sociedad civil”, que se dictará el próximo miércoles 25 de junio a las 19:00 en el Instituto de Formación Docente N°1 de Cutral Co.

La iniciativa tiene como objetivo abordar los alcances del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar en Argentina (1976–1983), a través de un enfoque interdisciplinario y con una perspectiva crítica desde la sociedad civil. El taller propone analizar cómo distintos sectores sociales, culturales y profesionales fueron afectados por el accionar represivo del régimen militar, y reflexionar sobre las formas actuales de resistencia, memoria y justicia.

Entre los ejes temáticos que se tratarán se incluyen:

Persecución a personas con discapacidades

Restricciones a prácticas religiosas

Represión en el ámbito del deporte, la música y las artes visuales

Censura y desaparición de profesores de distintas asignaturas

Casos de discriminación y violencia hacia personas homosexuales y del colectivo LGTB

Uso de las ciencias al servicio de la humanidad

Análisis de la justicia transicional y justicia reparatoria

El rol de los bomberos voluntarios y guardavidas durante la dictadura

Los vuelos de la muerte y otras formas de represión sistemática

La situación actual de dictaduras en el mundo

La propuesta invita al debate abierto, desde lo que se denomina un “sur epistémico”, recuperando voces y saberes que han sido históricamente marginados. Además, el taller busca generar conciencia sobre los derechos humanos como un compromiso vigente y permanente, más allá de la conmemoración.

El curso está abierto al público general y es totalmente gratuito. Las inscripciones se encuentran habilitadas a través de un formulario online difundido por la seccional de ATE.