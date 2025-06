A partir de este viernes 13 y hasta el próximo lunes, 16 de junio, se implementarán operativos en puntos estratégicos de rutas neuquinas, con motivo del fin de semana largo.

Estas acciones se inscriben en el Operativo Nieve que lleva adelanta el gobierno de la Provincia y tienen por objetivo minimizar riesgos, optimizar tiempos de respuesta y fortalecer la presencia del Estado en rutas, centros invernales y comunidades cordilleranas.

En esta oportunidad, los sitios elegidos por la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos para instalar Unidades de Respuesta Inmediata (URI) serán Arroyito, Piedra del Águila y Zapala.

Así lo informó Diego Alfonso, director provincial de Seguridad Vial, al decir que “en particular este fin de vamos a tener en el sector de Arroyito, donde se genera la bifurcación de las rutas, una Unidad de Respuesta Inmediata y una ambulancia. En el sector de Piedra del Águila, desde la localidad y viniendo un poquito hacia Picún Leufú, también ahí va se va a encontrar una unidad trabajando y en el sector de Zapala- Pino Hachado también tenemos otra unidad que va a estar trabajando”.

De ser necesario, los equipos abocados a realizar trabajos preventivos en las rutas podrán brindar asistencia médica primaria en el lugar de ocurrencia de un incidente.

Al ser consultado sobre los resultados de operativos similares anteriores, expresó que la gente los ha sorprendido gratamente al emprender la vuelta en horarios distintos lo cual contribuye a que el flujo vehicular sea constante y no se concentre -como ocurría hace años- a último momento. “La gente ha entendido que no tiene que salir a última hora ni volver a última hora. Hemos notado eso, que el flujo vehicular en las rutas, si quisiéramos hablar en un regreso seguro, ya no se da únicamente un lunes a última hora, sino que se da el domingo. La gente empieza a regresar tranquila y eso permite que el flujo vehicular en la ruta sea más regular, que eso está buenísimo”, reconoció.

Dada la época del año, el director provincial recordó que se recomienda a los automovilistas circular con precaución, llevar ropa de abrigo, agua y revisar el estado del automóvil antes de emprender el viaje. Además, instó a portar cadenas y elementos de seguridad del vehículo.

También se aconseja consultar el estado de rutas y pasos fronterizos que está disponible y actualizado en www.dpvneuquen.gov.ar. Además, Vialidad provincial dispone de un número de contacto para solicitar esta información: 2942 572138.

Cabe recordar que la aplicación “Neuquén Te Cuida” ha incorporado este año un botón exclusivo del Operativo Nieve. Funciona como un canal directo para reportar incidentes y solicitar asistencias y permite acceder al estado actualizado de rutas, condiciones climáticas, recomendaciones de seguridad, requisitos de circulación y contactos de emergencia, entre otros servicios.