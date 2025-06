Hoy a la mañana, en el cuartel de Cutral Co se celebró el día nacional del Bombero Voluntario, en conmemoración de la fundación del primer cuerpo en La Boca, en 1884.

La fecha permitió la inauguración de nuevas instalaciones, que incluyen la cuadra, comedor, cocina y dormitorios para el personal de guardia.

Durante el acto, se reconoció a bomberos por su capacitación, asistencia a emergencias y se conocieron los ascensos en el escalafón jerárquico.

El intendente Ramón Rioseco destacó el compromiso desinteresado de los bomberos y la importancia de instituciones sólidas para la comunidad, recordando el abandono sufrido en los ’90.

“Hemos crecido durante 20 años. Pero no nos olvidemos que en la década del ’90 padecimos el abandono en Cutral Co, y el cuerpo bomberil no escapó a esa desidia, donde no teníamos ni siquiera electricidad. Un pueblo se mide cuando tiene instituciones fuertes. Ahí se ve la fortaleza del pueblo y la organización del mismo. El trabajo del bombero es fundamental y felicito a estos bomberos que están aquí para trabajar al servicio de la comunidad sin esperar nada”, resaltó.

Por su parte, el jefe del cuartel, Darío Campos celebró el nuevo edificio, la moderna flota de autobombas y el equipamiento de última generación, agradeciendo a la comisión directiva, el cuerpo activo y al intendente.

Asistieron además del intendente, el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín, miembros del ejecutivo, concejales y las familias de las y los bomberos.