La creciente preocupación por la desaparición de perros en distintos barrios de Cutral Co movilizó a un grupo de vecinas proteccionistas que decidieron organizarse de forma independiente para visibilizar una situación que consideran alarmante. El lunes 26 de mayo presentaron una nota formal al municipio exigiendo información clara, compromiso institucional y políticas públicas efectivas en materia de protección animal.

Según denuncian, en las últimas semanas se han registrado numerosos casos de perros que desaparecieron sin dejar rastro. “No hay datos oficiales, no hay respuestas claras, y mientras tanto, los animales siguen desapareciendo”, explicó una de las firmantes del escrito. La nota solicita al Ejecutivo local un informe público sobre el destino de los animales, el compromiso de no reinstaurar perreras municipales y la implementación urgente de campañas de castración masiva, sostenida y gratuita.

Las firmantes aclararon que no integran ninguna organización y que su accionar no responde a intereses partidarios ni institucionales. “Nos autoconvocamos como ciudadanas preocupadas. Estas desapariciones no son un tema menor ni aislado: afectan a familias enteras y a los vínculos que se construyen con los animales”, explicaron.

El reclamo también incluye una advertencia explícita: el rechazo a cualquier intento de reabrir la perrera municipal como medida de control poblacional. “Sería un retroceso enorme en materia de derechos animales. Hoy existen herramientas éticas y eficaces para abordar esta problemática sin recurrir al encierro ni al sacrificio”, señalaron.

Desde la Municipalidad de Cutral Co aún no hubo declaraciones oficiales en respuesta al pedido. Tampoco se conoce si se iniciaron investigaciones internas o si se están relevando datos sobre las denuncias presentadas por la ciudadanía.

Mientras tanto, el malestar crece. Las proteccionistas aseguran que seguirán visibilizando el tema en redes sociales, medios locales y espacios públicos. “Los animales no tienen voz, pero tienen nuestros pasos, nuestra lucha y nuestro compromiso. No vamos a quedarnos calladas”, concluyeron.