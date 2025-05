El expediente dormía en un estante del Juzgado Civil N°1. Durante cinco años, nadie lo movió. Hasta que la protagonista decidió no esperar más.

Gladys Noemí Lescano, una mujer de 65 años, residente de Allen, Río Negro, llegó a Cutral Co el lunes con una decisión tomada: quedarse en la ciudad hasta obtener una respuesta concreta sobre la vivienda que le pertenece legalmente a su hijo, hoy detenido y bajo su curaduría. La propiedad, usurpada desde hace años por una familia sin ningún documento legal, se había convertido en el símbolo de la inacción judicial y la impunidad cotidiana que, en esta ciudad, parece ser moneda corriente.

La publicación de su caso, el miércoles 21 de mayo, pareció acelerar una causa detenida en el tiempo: 24 horas después, la jueza finalmente dictó sentencia. “Estoy saliendo de tribunales. Dictó sentencia favorable. Ordenó el desalojo. No lo puedo creer”, contó la mujer a este medio.

El conflicto: una casa, una promesa rota y una Justicia inmóvil

La casa en cuestión está ubicada en calle San José, barrio Progreso. El terreno fue transferido a nombre de su hijo, Gastón Ceferino Gaetti, antes de que fuera declarado penalmente incapaz en 2019. Desde entonces, Gladys, designada como curadora legal, está autorizada a administrar sus bienes.

Según su testimonio, la familia que hoy ocupa el inmueble ingresó “por fuerza mayor”, con un supuesto acuerdo de venta que jamás se firmó ni se respaldó con documentación. No hay contrato, ni boleto, ni recibos de pago. Solo una ocupación que se sostuvo en la inercia judicial.

La demanda formal de desalojo fue presentada hace cinco años contra María Magdalena Pérez Matus y cualquier otro ocupante del domicilio. Desde entonces, el expediente transitó un largo camino de obstáculos, negativas por tecnicismos menores, como la falta de una firma, y la negativa sistemática a resolver de fondo la cuestión.

“No está bien lo que hice. Pero peor es lo que hizo la Justicia”

Ante la falta de avances, Lescano decidió exponerse públicamente. “Lamento lo que tuve que hacer, pero no me dejaron otra opción. No está bien lo que hice, pero tampoco está bien lo que la Justicia hace. Y más aún acá en Cutral Co. Es terrible la impunidad con la que se manejan acá en Cutral Co, es terrible”, sentenció.

“Ayer me prometió la jueza que hoy iba a firmar. Me quedé, dormí en Cutral Co. Y cumplió. La nota ayudó. Todo suma. Por eso quería agradecer, estoy segura que la nota que me hicieron ayudó mucho”, expresó con alivio.

El fallo favorable representa una victoria parcial. Los ocupantes aún pueden apelar, lo que dilataría nuevamente el proceso. Pero la jubilada no pierde la esperanza: “Cinco años estuve esperando. Ninguna apelación va a durar tanto. Estoy lista para esperar unos meses más si hace falta. Pero ya no estoy sola”.

El sistema judicial, en el banquillo

Lo que parecía una causa simple, un pedido de desalojo por intrusión, sin medidas urgentes, se transformó en una batalla de años. “La jueza se reía de nosotros. Me rechazó un pedido por falta de firma. Y mientras tanto, ¿qué hago? ¿Sigo esperando otros cinco años?”, denunciaba Lescano en la primera entrevista.

La mujer cuenta con el patrocinio del Defensor Público Civil N°1, Dr. Néstor Cañupán, y solicitó el beneficio de litigar sin gastos, dado que tanto ella como su hijo se encuentran en situación económica vulnerable. Canceló la deuda del terreno, presentó toda la documentación requerida, y aun así, la Justicia se mantuvo ausente durante años, hasta el día de hoy.