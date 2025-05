Una vecina del barrio Peñi Trapún denunció que recibió mercadería vencida del área de Desarrollo Social de Cutral Co. Entre los productos entregados había una mayonesa que le dio de comer a su hija de cinco años, quien terminó en una consulta médica. Asegura tener fotos, mensajes y el certificado del médico. “No me atendieron más el teléfono”, dijo.

María vive en una situación delicada: no tiene hogar, está desempleada y tiene cinco hijos menores de edad. Su marido, que iba a comenzar a trabajar en una empresa, quedó fuera del proceso luego de que los estudios médicos laborales revelaran una hernia de disco. Desde entonces, la familia quedó a la deriva.

Hace más de tres semanas, María acudió al área de Desarrollo Social en busca de ayuda. Recién en los últimos días le entregaron un bolsón de alimentos. Cuando llegó a su casa y revisó los productos, se encontró con una sorpresa: varios estaban vencidos.

“Lo más grave es que le di una mayonesa vencida a mi hija y después terminó en el médico. Tengo el certificado, tengo todo. También las fotos de los productos vencidos que me dieron”, denunció la mujer en diálogo con este medio.

“Mientras yo esperaba, otros vendían los bolsones en el barrio”

Según su testimonio, no solo hubo alimentos vencidos, sino también faltantes en la bolsa que le fue entregada. “Me dieron la mitad de las cosas. Las chicas que me atendieron me lo reconocieron por mensaje. Pero además de eso, muchas cosas estaban vencidas desde el año pasado”.

La indignación de María no se limita al estado de los productos. “Mientras yo esperaba hace más de tres semanas, en el barrio había personas vendiendo las bolsas de comida. Y nadie controlaba nada”, aseguró.

María guarda todos los mensajes con las trabajadoras sociales, y los ofreció como prueba. También compartió con este medio fotografías de los productos vencidos.

Desde que hizo el reclamo, nadie le respondió los mensajes ni las llamadas. “Me atendió una promotora, pero después desapareció. Me siento abandonada. No puede ser que le den comida vencida a una familia. De esas bolsas comen chicos”, dijo.

Mientras tanto, María sigue esperando una respuesta. Sin hogar, sin ingresos y con cinco hijos a su cargo, la única ayuda que recibió llegó tarde, incompleta y en mal estado.