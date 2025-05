Hubo cambios en la reglamentación de la ley de Tránsito a nivel nacional y por ello aquellos que gestionen su licencia de conducir profesional tienen que hacerlo vía web.

En Cutral Co la situación es compleja porque no se otorga licencias nacionales sino municipales y por ello no son válidas para realizar el trámite profesional. Y tampoco se va a poder cargar a Mi Argentina, es decir que convendrá ir a gestionarlo a otro municipio.

En Plaza Huincul el municipio está adherido al sistema nacional por lo que puede gestionar la licencia de conducir particular en forma normal, pero ya no se harán reemplazos de la licencia nacional, lo que genera múltiples inconvenientes.

No obstante, la nueva reglamentación ya no obliga a tener la licencia particular en el mismo lugar del domicilio del DNI por lo que Huincul probablemente absorverá todos los trámites en la Comarca Petrolera aunque también se puede gestionar en Centenario, Añelo y Neuquén.

A partir del día 19 de mayo de 2025, los choferes que tengan licencia de conducir con categoría profesional deberán ingresar a la siguiente dirección web: https://lncargentina.seguridadvial.gob.ar/Inicio teniendo antes descargada la aplicación MI ARGENTINA.

Desde la fecha mencionada cada conductor con cualquiera de las siguientes categorías deberá tramitar su licencia de modo personal.

A continuación se detallan las categorías que deben ser gestionadas a través de la dirección web:

● Categoría E1 (vehículos de 24000 kg o más, sumándole acople).

● Categoría E2 (maquinaria especial no agrícola).

● Categoría D1 (destinado al transporte de pasajeros de hasta 8 plazas, generalmente utilizada en el servicio de taxis).

● Categoría D2 (destinado al transporte de pasajeros de hasta 20 plazas).

● Categoría D3 (destinado al transporte de pasajeros de más de 20 plazas).

● Categoria D4 (vehiculos de emergencia : policía, bomberos, ambulancia, defensa civil, etc)

Los cambios y continuidades en el marco normativo se rigen por el Decreto del Poder Ejecutivo N°196/2025 y la Disposición N° 54/2025 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en convenio con la provincia.

En tanto que las licencias particulares de clases A, B (b1 – b2) y G, podrán hacerlo en los municipios.

