Hoy el Concejo Deliberante de Cutral Co aprobó por unanimidad una declaración que elevó la concejala Elida González y los integrantes de bloques Todos por Cutral Co, UP y MID. Es para que se declare de interés municipal el torneo nacional de natación para atletas con Síndrome de Down.

En este caso todos los integrantes del cuerpo resolvieron respaldar esta iniciativa y la declaración le fue entregada al director del natatorio municipal donde se desempeñará la competencia.