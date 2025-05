Para prevenir robos en las viviendas que quedan sin ocupantes por el fin de semana largo, la policía del Neuquén publicó un reel con recomendaciones a seguir antes de salir

En el video se realizan recomendaciones básicas, como asegurarse que todas las puertas y ventanas de la casa están bien cerradas. Y otros tal vez no tan conocidos, por ejemplo en caso de contar con cámaras de seguridad, hacer copias en “la nube” es decir algún servicio de almacenamiento de imágenes en línea, para evitar que se pierdan las imágenes si ladrones se llevan las cámaras también.

También se recomienda dar aviso al 911 o a la patrulla del barrio si ven personas que no son conocidas del barrio cuando están por salir. Y esconder la llave del auto, no dejarla accesible si es que no van a utilizar el vehículo.Finalmente también recomendaron no publicar en redes sociales la ubicación actual, reflejar el viaje luego de regresar de vacaciones.