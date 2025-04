Se trata de Matías Muñoz, juez de Faltas subrogante ante la licencia de Sofía Vallejos. Envió una nota al intendente Claudio Larraza y al Concejo Deliberante, para reclamar porque no se le permitió subir al palco durante el aniversario de la ciudad.

Según detalló en la extensa nota, recibió la invitación al acto, confirmó telefónicamente su presencia y la del secretario del Juzgado pero al presentarse el 26 de abril no pudo subir “porque estaba lleno”.

Eso fue lo que le dijeron dos personas, mujeres, una de las cuales identificó como personal de Concejo Deliberante y otra no fue identificada.

“Veíamos como la señora Dermit Guadalupe seguía subiendo sillas al escenario para que se sentaran otros funcionarios y autoridades que llegaban, por lo que claramente no estaba lleno como nos había dicho, y la otra señora, cuyo nombre desconocemos, mientras pasaba caminando (sin siquiera detenerse) nos dijo: “ustedes no confirmaron asistencia por eso no tienen asiento”, le repetimos que sí lo habíamos hecho, y la misma retrucó: “A ver… decime con quién hablaste”, poniéndonos en duda, a lo que le respondimos que habíamos hablado con la Sra. Cintia, agregando finalmente: “ah sí… ella trabaja con nosotros… bueno suban al escenario y vean si queda lugar en la tercera fila, si no busquen al costado”, pero la Sra. Dermit Guadalupe, nos volvió a detener antes de subir, exclamando: “No. Ya está lleno”. En ese momento ante la evidente falta de respeto y el destrato, no solo a nuestras personas sino principalmente a la Institución del Juzgado de Faltas que representamos, decidimos retirarnos del lugar”, explicó Muñoz.

El Juzgado de Faltas municipal forma parte del gobierno, ya que representa al tercer poder estatal, el judicial. Tiene entonces prioridad cuando se trata de reconocimiento en los actos oficiales. Este es el segundo episodio en el que se presentan quejas por el desempeño del área de protocolo municipal durante los actos de aniversario de la localidad.