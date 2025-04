Hoy, en el discurso por el aniversario 59° de Plaza Huincul, el intendente Claudio Larraza anunció la creación de un centro oncológico y en cuanto a la obra pública, se destacó los 140 mil metros cuadrados de asfalto para este 2025.

El jefe comunal estuvo acompañado por el gobernador Rolando Figueroa y los funcionarios provinciales y locales.

Larraza agradeció el apoyo del gobernador neuquino y su equipo de trabajo por las obras que se llevan adelante entre ambos estados. “Siento que estamos haciendo lo que prometimos. Estamos poniendo el acento en las urgencias y las prioridades que visualizamos en su momento, y vamos resolviendo dentro de nuestro proyecto de desarrollo y crecimiento para la ciudad”, sostuvo.

Repasó los avances en infraestructura para dotar de servicios básicos a la ciudad. “Me siento muy comprometido con esta comunidad, con mi rol, junto a mi equipo le ponemos muchas horas, queremos el progreso y bienestar de esta ciudad, es lógico que haya diferencias, que haya tensiones, se resuelven con el diálogo y el respeto. Los convoco a todos, de corazón, este gobierno tiene los brazos abiertos”, agregó.

Resaltó el Parque Industrial que permitirá un crecimiento económico para la ciudad y la región con el asentamiento de nuevas empresas; y que arbitrará las condiciones para incorporar a Plaza Huincul en el mapa de Vaca Muerta. A su vez, repasó los logros alcanzados de manera en conjunta con provincia y subrayó: “lo importante que es que Plaza Huincul esté nuevamente en el mapa con obras y proyectos importantes de la mano del gobierno provincial y nuestro gobernador”.

Al respecto, destacó la ampliación de la planta de efluentes cloacales de Plaza Huincul; la construcción de 116 viviendas; y el plan de reasfaltado de barrio Central.

“Tenemos un ambicioso plan de 140 mil metros cuadrados de asfalto para este año y queremos desarrollarlo con recursos propios”, anticipó el jefe comunal y adelantó que se encuentran avanzadas las gestiones para la instalación de una planta de asfalto en la ciudad.

En materia de Salud, el intendente remarcó su compromiso de colaborar de forma constante y realizó la entrega formal de un vehículo utilitario adquirido de forma conjunta por los poderes Ejecutivo y Legislativo local para la inclusión al parque automotor del Hospital Complejidad VI

“Logramos acordar mediante las gestiones con el Ministerio de Salud de la Provincia, la delegación de la obra a nuestro municipio y el vecino Cutral Co del tan anhelado Centro Oncológico para el Hospital Complejidad 6. Nos llena de emoción porque es una obra y un servicio muy solicitado y que dará soluciones a los pacientes en tratamiento y sus familias, que padecen los costos y desgaste físico y emocional de llevar adelante su tratamiento en otras localidades”, manifestó.



En tanto, el gobernador Rolando Figueroa felicitó al intendente Larraza: “es un orgullo estar acompañándote. Que lindo es ver que el representante de un pueblo es un hombre de bien, comprometido y con ganas de aportar más a su comunidad”.

Figueroa expresó que: “si hay algo de lo que estamos orgullosos los neuquinos, es de poder vivir en neuquinidad. Eso nos permite decidir qué es lo que queremos hacer, porque existe un gobierno nacional que ha decidido que no exista más la obra pública, que no exista más apoyo a la educación, que no exista más la posibilidad de ejecutar tantas cosas valiosas para los pueblos del interior. Por eso hoy acá en Plaza Huincul, una vez más voy a reivindicar el rol del Estado en la posibilidad de educar a nuestros chicos y jóvenes; en la salud con la ampliación reciente de Salud Mental, la ampliación de la guardia y la creación de un Centro Oncológico por el que hoy hemos firmado un convenio”.

“No podemos quedarnos en la queja, no podemos pelearnos unos con otros, no podemos dividir las sociedades en dos o en tres, si no que tenemos que sumarnos todos para poderles brindar las soluciones que necesita la comunidad”, puntualizó Figueroa.

Después de los discursos se inició el desfile de las instituciones. Fueron más de sesenta y cinco las que se sumaron. Abrieron el paso, las banderas de ceremonia de escuelas primarias, secundarias y universidades de la zona, junto a estandartes de la Cruz Roja y de la Policía de la Provincia de Neuquén.

Tras ellas desfilaban clubes deportivos, agrupaciones tradiciones (gauchas y de danzas folklóricas) y otras entidades civiles, todas ellas formando un variado mosaico representativo de la comunidad.