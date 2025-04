El presupuesto ejecutado en 2024 por la Municipalidad de Cutral Co fue remitido al Concejo Deliberante y aprobado por mayoría, con el voto negativo de dos concejales.

En el debate entre los concejales, no se analizó si hubo o no superávit, de cuánto fue y donde se podría destinar. Ni las obras realizadas, ni el aumento a no de la masa salarial, todos ellos montos de gran envergadura.

En el recinto se debatió sobre dos temas: la recaudación de la tasa vial, el impuesto que pagan las personas que cargan combustible en las estaciones de servicio de Cutral Co y los fondos que se destinaron a la Bodega Cutral Co.

Respecto de la primera objeción, el concejal de Comunidad Omar Pérez, indicó que se recaudaron por concepto de tasa vial casi 205 millones de pesos, de los cuales se utilizaron “en gastos de consumo” 175 millones. “La tasa vial era para subsidiar el transporte por los subsidios que Nación había quitado, y además para la construccion de obras viales, no para gastos de consumo”, dijo.

La recaudación de 200 millones no impacta mayormente en el monto total del presupuesto ya que el monto el 1% del total presupuestado. Si vale decir que había un destino para ese dinero, eran 5 millones por mes para El Petróleo aunque no se confirmó si ese montó varió durante el año por la inflación. Y tampoco quedó claro a qué se refiere la cuenta “Gastos de Consumo”.

La otra objeción es del concejal Hugo Deisner, que forma parte del bloque oficialista. “Yo quiero saber, por qué la bodega tenía el año pasado 440 millones y se usaron 400 millones y después en equipamiento 31 millones más. Yo sigo insistiendo, no estoy en desacuerdo con la bodega, todo muy lindo, pero en la parte de entrada de dinero, yo no encuentro en ningún lado que diga, vendimos 3 botellas de vino, en ningún lado”, dijo el concejal. Y aseguró que hizo un pedido de informes pero que no se lo respondieron.

A este reclamo puntual, la concejal Eliana González indicó “yo estuve en todas las reuniones de comisión de Gobierno, no falté a ninguna y en ninguna reunión de comisión de Gobierno se trató el informe. Si yo presento un proyecto (por el concejal Deisner) lo tengo que sacar de la comisión para que sea elevado ese informe al Ejecutivo”. Es decir que el Ejecutivo nunca respondió el informe porque nunca salió del Concejo, no fue remitido.

Y el concejal Fabian Godoy aseguró que Deisner fue invitado a recorrer la bodega y a conocer los números de producción y de venta pero que no fue. “Se lo invitó al concejal para rendirle cuenta minuciosamente de todo lo que fue invertido en la bodega, hay dos formas de hacer control, pedir un informe o como yo, que me acerqué y los números que me mostraron, me cerraron”, dijo Godoy. Deisner le respondió que no quiere que le informen “entre cuatro paredes”.

El presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín, explicó que toda la documentación contable además es remitida al Tribunal de Cuentas para su revisión ulterior.