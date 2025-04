Una polémica se desató en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Cutral Co al tratarse un proyecto para que los adjudicatarios de terrenos paguen impuestos más caros si no construyeron una vivienda.

La ordenanza que fue aprobada en primera lectura establece que:

Durante los primeros dos años de adjudicado el terreno, los cargos por servicios municipales se pagan como “unidad funcional” es decir, una vivienda, aunque el terreno todavía no la tenga

Tras los dos años y aunque haya construido algo, si no es una unidad funcional, es decir, un lugar donde se puede vivir, entonces se paga más caro porque se lo considera como terreno baldío.

En los argumentos de la ordenanza presentado por el intendente Ramón Rioseco se detalla que el municipio “es el responsable de administrar los servicios públicos para el desarrollo ordenado” y que es necesario “establecer un régimen que contemple el abono de los servicios prestados a los propietarios de predios en proceso de construcción”. El objetivo es doble “incentivar la terminación de las construcciones , que los propietarios asuman la responsablidad en término de contribuciones a los servicios públicos” y fomentar “la eficiencia en la utilización del suelo y la utilización adecuada de los recursos”.

El debate se generó cuando el concejal por Comunidad, César Pérez consideró que esta medida, lejos de incentivar la terminación de las construcciones, haría que las familias tuvieran más gastos y que no pudieran terminar su casa. “Si ya es difícil pagar la cuota del terreno, la cuota del agua, cloacas, asfalto, cordón cuneta, la mensura, son varios los conceptos que debe afrontar, por ejemplo, un matrimonio joven que está alquilando, me parece que por ahí establecer mayor carga tributaria menos van a poder construir”, explicó al votar en forma negativa.

En el otro lado de la argumentación, el concejal por el MID Fabián Godoy aseguró que es una buena noticia “que haya que pagar los servicios estamos adelantados muy al contrario de lo que pasa en las grandes urbas, por decir un ejemplo, lo que pasa en Neuquén capital donde hay muchas tomas, se asientan familias de manera desorganizada, el tema salud e indigencia es preocupante, no hay salidas rápidas en caso de incendio”.

Pero el debate de fondo es el siguiente: ¿qué pasa con los terrenos que han sido adjudicados hace tiempo y tienen una construcción a medias y no lo terminan? Por un lado, Pérez argumenta que debe tenerse en cuenta la situación económica de las personas que no pueden construir y del otro lado, Godoy afirma que las personas cuando piden un terreno sostienen que pueden construir y que “me gustaría saber si todos quieren vivir en un terreno con yuyos y en estado de abandono”.

“Todos solicitan un terreno y dejan constar que tienen los fondos necesarios para llevar adelante una vivienda, quieren dejar de malgastar en alquileres y tener su techo propio para desarrollar su familia. No se han negado pórrogas para construir a quienes lo han pedido”, dijo Godoy en la sesión y también consideró que “hay gente que se ha atrasado por motivos X, ya cumplidas y superadas esas instancias (de 24 meses) cuando la familia no construyó, tal vez porque perdió el incentivo o se compraron un autito o priorizaron otras inversiones, tiene que pagar a mi criterio un plus porque tiene un terreno que ha sido adjudicado y no se finalizó la obra. Me gustaría saber si nos gustaría vivir en un terreno con yuyos y en estado de abandono”, detalló.

En definitiva se aprobó por mayoría en primera lectura y ahora hay una audiencia pública que se hará el 8 de mayo a partir de las 9 h en Carlos H. Rodríguez 70, los vecinos podrán opinar.

El presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín, dijo que pagar las tasas municipales permite hacer obras como el gas para Monte Hermoso. “Comparto y valoro la decisión del Ejecutivo Municipal en tomar estas decisiones, no hacen más que acompañar a nuestra comunidad y a nuestros vecinos como lo veníamos haciendo desde hace muchísimos años en nuestra gestión, y eso es lo que stamos ratificando, los vecinos deben sentirse tranquilos, seguros, porque no es la primera vez que estamos gestinando para nuestra comunidad, hablan años de nuestra trayectoria de nuestras decisiones y eso luego se trasladan en obras para mejorar la vida de nuestros vecinos”.