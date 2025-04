Como ocurre cada 17 de abril, este viernes, la Policía de la provincia de Neuquén recuerda su creación. En las diferentes localidades se hicieron y se harán ceremonias para recordar a quienes formaron parte de la fuerza y a aquellos que integran sus filas en la actualidad.

En Cutral Co y Plaza Huincul, el personal está congregado bajo la órbita de la Dirección Seguridad Interior Cutral Co, a cargo del comisario mayor Pablo Monje. El comisario inspector Pedro Guento como subdirector de Seguridad Interior Cutral Co y el comisario inspector Walter Troncoso como Coordinador Operativo.

Junta a los jefes del resto de las áreas llevan adelante la tarea de la prevención e intervención ante los delitos que se registran en estas dos ciudades y las zonas aledañas.