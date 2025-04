El 15 de abril de 1979 se fundó el Club Social y Deportivo Alianza de Cutral Co luego de la fusión de los clubes Juventud Unida y Deportivo Cutral Co. Hoy el club de Cutral Co cumple 46 años desde su fundación.

Con motivo de celebrar su aniversario, desde el club organizaron un partido con entrada libre y gratuita con jugadores del plantel actual y algunas de las glorias de la historia Celeste. Además se realizará la muestra del sistema de riego por aspersión recién instalado.