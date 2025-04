Se acerca el fin de semana largo por la celebración de Semana Santa y siempre surge la duda si es un día feriado para empleados del sector privado.

Como la consulta se extendía a muchos afiliados y afiliadas al Sindicato de Servicio Doméstico, se publicó la explicación. ¿El jueves santo es feriado? No, no está en el cronograma oficial de feriados.

De todas maneras, es un día no laborable. A diferencia de los feriados que son jornadas de descanso obligatorio, en el caso de los días no laborables el empleador decide si se trabaja o no.

No hay obligación de otorgar descanso y si se trabaja, no se cobra doble. Es decir que la mayoría de los empleados del sector privado más a trabajar con normalidad mientras que los empleados estatales tendrán el descanso.

En consecuencia, solo algunas personas podrán disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días, ya que dependerá del empleador.