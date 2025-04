La multitudinaria asamblea de trabajadores encuadrados en el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, que se hizo hoy en Añelo resolvió por unanimidad adherir al paro nacional convocado para este jueves 10 de abril.

La medida fue votada por más de 20.000 trabajadores y trabajadoras que se congregaron en el corazón de Vaca Muerta, en una muestra de unidad y cansancio ante lo que consideraron una situación que: “ya no admite más dilaciones”.

“La gente está harta. Está cansada de los atropellos. Esto es producto del avance sin límite de las empresas. Llegó un momento en que se termina”, expresó el secretario general del gremio, Marcelo Rucci, durante su discurso ante la asamblea.

El dirigente remarcó que la decisión de sumarse al paro se tomó luego de agotar todas las instancias de diálogo y advertir una falta de respuestas concretas por parte de las operadoras y empresas de servicios.

Rucci aseguró que el sindicato siempre apostó a encontrar soluciones por la vía institucional, pero que la realidad en los yacimientos terminó por desbordar cualquier expectativa de entendimiento.

“Siempre apostamos al diálogo. Tuvimos reuniones con algunas petroleras que se acercaron, que entendieron el problema, y con ellas pudimos arreglar. Pero otras siguen haciéndose las distraídas. Y la mayoría no hace nada”, afirmó.

Entre los reclamos que llevaron a esta medida de fuerza se encuentran despidos masivos —como los más de 80 registrados en una arenera—, salarios impagos o abonados por debajo de lo estipulado, sobrecarga de tareas sin reconocimiento económico, y condiciones laborales que los trabajadores califican de inhumanas.

“Hay compañeros que cobraron 500.000 pesos por todo un mes de trabajo, cuando saben perfectamente que la producción se ha triplicado. Es una vergüenza lo que están haciendo con los trabajadores”, apuntó Rucci.

Además del llamado al paro, la conducción del sindicato dio un plazo de una semana para que las empresas resuelvan los principales conflictos planteados. De no haber avances concretos, anticiparon que retomarán las medidas de acción directa en los yacimientos. “Tienen una semana para resolver estos problemas, o vamos a seguir con manifestaciones. En los yacimientos”, advirtió Rucci, con tono firme y frente a miles de trabajadores que lo aplaudieron de pie.

Durante su discurso, el secretario general dejó en claro que el reclamo no es solamente por salarios, sino también por dignidad y respeto. “No somos legajos. No somos números. Somos personas. Somos padres, madres, familias. No hay ganado acá, viejo. Si creen que acá tienen esclavos, si creen que no hay dignidad, nos van a encontrar en los yacimientos. Eso no se hace con la gente”, lanzó.

Rucci también recordó que el sindicato tuvo que pelear en más de una oportunidad para recuperar derechos que ya habían sido conquistados. “Nosotros logramos que se sacara el impuesto a las Ganancias. Después tuvimos que volver a pelearlo. También peleamos por salarios, por condiciones, por seguridad. Nos equivocamos cuando elegimos representantes que cuando llegaron a una banca se dieron vuelta, y hay que hacerse cargo. Pero nunca bajamos los brazos, y nosotros nunca vamos a dejar de representar a los compañeros”, dijo.

Otro de los pasajes destacados de la jornada fue el reconocimiento público al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, por haberse puesto del lado de los trabajadores en un momento clave. “Me senté con el gobernador y le pedí que escuche. Por primera vez, un gobernador dejó de lado los intereses pesados de las corporaciones para ponerse al lado de los trabajadores. Y eso lo quiero destacar y agradecer”, señaló Rucci.

El dirigente insistió en que los intentos por dividir a los trabajadores solo buscan debilitar la herramienta sindical y facilitar el ajuste. “Nos quisieron dividir, pero hoy estamos más unidos que nunca. La única salida es la unión de todos los trabajadores. El problema de uno es el problema de todos”, dijo, y pidió a la dirigencia política y empresaria que deje de mirar para otro lado.

Sobre el final, el secretario general se refirió a la vida como límite. “La vida de un trabajador vale más que todo Vaca Muerta. No venimos a dejar la vida, venimos a ganarnos el pan. Y si tengo que pelearme con quien sea para defender a un compañero que dijo ‘no’ a una tarea que pone en riesgo su vida, lo voy a hacer. No se asusten, compañeros, nos tienen a nosotros. Acá doy mi palabra que nos tienen a nosotros.”

El paro del 10 de abril no será un gesto aislado. Desde el gremio advierten que, si no hay cambios reales en el trato hacia los trabajadores, se profundizarán las acciones. “Esta manifestación de repudio, de cansancio, de hartazgo, que pudieron ver hoy, es producto de lo que ustedes, señores empresarios, generaron. Y si nos obligan, vamos a entrar en la lucha, pero no voy a ir detrás. Voy a ir al frente de ustedes.”