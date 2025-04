Hoy hubo plenario de congresales y de la mesa provincial del Frente y la Participación Neuquina (FPN). El principal referente del espacio, Ramón Rioseco destacó que la preocupación ante el escenario económico nacional y la baja en el precio del barril del petróleo y el impacto en la Cuenca Neuquina.

“Este modelo económico atenta contra la sustentabilidad de nuestras economías regionales. Ya lo vivimos en los años ’90, y no vamos a repetir errores que nos llevaron a las peores crisis sociales y productivas de nuestra historia”, advirtió Ramón Rioseco.

Rioseco señaló que frente a la inestabilidad macroeconómica, Neuquén necesita una estrategia inteligente que defienda sus recursos, apueste a la producción y garantice el trabajo genuino. “La apertura indiscriminada de importaciones y la falta de protección a la industria nacional están destruyendo el empleo y el entramado productivo local”, remarcó.

En su discurso resaltó el concepto de justicia social, enfocado no solo en la asistencia, sino en garantizar infraestructura, servicios y oportunidades reales para el desarrollo. “La justicia social no es una bolsa de comida. Es tener cloacas, agua, gas, luz. Es que tu hijo pueda ir a la universidad y no que viva condicionado por la falta de oportunidades”, expresó.

Rioseco enfatizó que el Frente y la Participación Neuquina representa un proyecto político basado en gestión, planificación y eficiencia, demostrando que se puede ser solidario sin abandonar la responsabilidad fiscal ni la innovación.

“La mejor campaña es una buena gestión”, sostuvo el jefe comunal, señalando que el principal capital político del FPN es su capacidad de resolver con hechos concretos, y no con promesas vacías.

El encuentro también sirvió para analizar la coyuntura política de la provincia y la necesidad de organizarse ante la anulación de las PASO, lo que exige fortalecer la estructura partidaria para garantizar participación democrática a través de internas abiertas.

Participaron afiliados y militantes de Cutral Co, Plaza Huincul, San Martín de los Andes, Picún Leufú, Plottier y Neuquén capital.