El intendente Ramón Rioseco viajó hasta Bolivia para participar del Congreso que marca el nacimiento de nuevo instrumento político, luego de que Morales renunciara al MAS, por las internas con el actual presidente Arce.

Las disputas entre Morales y Arce y las amenazas de apresar a Evo por denuncias de corrupción no impidieron que en la mañana de este sábado se realizara un multitudinario congreso que implicó el relanzamiento de la fuerza política que lidera el expresidente.

A este acontecimiento político viajó el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, quien expresó su apoyo. “Él me visitó hace un año y medio, compartiendo la campaña a gobernador”, contó el intendente. “Tenemos una relación política muy fluida, de muchos años en la lucha de los pueblos latinoamericanos, nosotros surgimos de una lucha popular, hace tiempo que estamos en gestión y

compartimos el ideal de una Latinoamerica grande”, detalló.

En la previa, donde todas las delegaciones compartieron un desayuno, Rioseco pidió un continente “donde no haya persecusión, y seamos libres, en una democracia más justa, que no se utilice a la justicia como lowfare, que es el nuevo método del golpe de estado blando, tenemos el ejemplo de Cristina, de Lula, de Correa” y lamentó que Evo “tenga que tenga que estar protegido, que no pueda salir de la zona”.

Lowfare es el término que en inglés indica la utilización de la ley, de la justicia, como un método de guerra. Así se utiliza por parte de expresidentes que son atacados para impedir su regreso a la política.