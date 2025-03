El Concejo Deliberante de Plaza Huincul aprobó la comunicación al gobierno nacional para que se disponga el cambio de titularidad de tres manzanas en la zona denominada de quinteros barrio Norte. Se trata de las manzanas A, B y C.

La comunicación aprobada por unanimidad -con modificaciones respecto al proyecto original- fue presentada por la edila Marga Yunes (MPN). Estará dirigida a la dirección nacional de Asuntos Comunitarios de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

El pedido es porque las tierras no pertenecen a la empresa YPF ni a la provincia, según las respuestas que brindaron tanto la compañía como el IPVU de Neuquén. Sostienen que es el Estado nacional el propietario, por lo que se solicita que se pueda hacer la venta para el cambio de titularidad.

Son las tres manzanas mencionadas: A, B y C. En la comunicación se dejó establecido que la última respuesta proveniente de Asuntos Comunitarios (estamento nacional) se informa que no fueron autorizadas a la venta por el gobierno nacional y no se puede dar la titularidad”, por lo que se requiere que se agilice el trámite. También se dejó en claro que este trámite se inició en 2019 y hasta el momento no hubo modificaciones.

El presidente del cuerpo, Daniel Vidondo puso a consideración la comunicación y fue avalada por todos los presentes.