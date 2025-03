Durante la transmisión del partido entre Don Bosco y Alianza de Cutral Co de 299 Deportes, el presidente del Alianza, Fabian Vega, dió detalles de las obras en el estadio y como estará para el fin de semana.

“Le pedimos a Petrolero cambiar la localía por las obras que estamos haciendo en nuestro estadio pero nos dijeron que no, asique estamos viendo lo que vamos a hacer”

“Vamos a llegar muy justo con el tema de la cancha, no vamos a terminar las obras porque después tenemos tres semanas y esto nos cambió todo el panorama y si o si tenemos que jugarlo. No podemos jugar el clásico en otra cancha que no sea la de Alianza”

“Lo primero y principal es que llegue la cancha, Los trabajos no están terminados y no van a estar terminados para el fin de semana”

Esas fueron las palabras del presidente del Club Alianza de cara a un nuevo clásico de la comarca petrolera.