La obra social PAMI requiere que los médicos especialistas, como cardiólogos, odontólogos, oftalmólogos, entre otros, validen la consulta con la presentación de la credencial digital.

Esa credencial se gestiona desde una aplicación en el teléfono celular, no es necesario tenerla impresa. Pero como muchos adultos mayores no manejan esa tecnología, le piden a familiares o amigos que los ayuden.

Los médicos especialistas de Cutral Co y Plaza Huincul se comunicaron con Cutral Co al Instante para recordar sobre este requisito ya que muchos pacientes no han gestionado esta credencial lo que impide su atención.

Sin la validación, la consulta no puede ser gestionada ante la obra social. Para entender cómo se puede descargar la app y cómo funciona, seguir este enlace https://www.pami.org.ar/app-pami