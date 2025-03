Gabriela Arias Uriburu llegó a Plaza Huincul y brindó una conferencia de prensa previa a la charla que realizará esta tarde, a las 17 el edificio de Cultura, situado en Azucena Maizani y Juan Marín, en el barrio Central. La entrada es gratuita, pero está limitada a la capacidad de la sala.

“Uno sabe que sos madre y padre siempre. Lo que te esté pasando con un hijo (o hija) no implica que no lo estés ejerciendo. Ese ejercicio sigue en vos en el momento que pensás en ese hijo, creás una estrategia para acompañarlo en un momento difícil”, señaló al responder sobre la forma de ejercer la maternidad.

“Hay diferentes circunstancias para ejercer maternidades y paternidades diferentes”, agregó y contó que, en muchas ocasiones, se enfrenta a los comentarios de las personas que sostienen: -“Vos no sos mamá porque no la llevaste al colegio”. Y esa frase le toca el corazón. Entonces, reflexiona: “No, yo no estuve ahí, pero tenemos muchas veces esa crueldad de poner el cuchillo (en la herida). Y digo cómo nos cuesta ampliar la mirada y darnos cuenta que la maternidad y paternidad no es solo eso. Es muchísimo más”, subrayó.

Entonces, recalcó: “me ha tocado esta en esta vida y yo acepté ser la mamá que la vida y la historia me pidieron. No pudo ser de otra manera”.

Recalcó que el mensaje que deja a las madres y padres es: “te puede estar alejando un tiempo y un espacio, pero los corazones jamás van a estar alejados de la persona que amás. Esto ha sido clave en la historia de mi vida familiar y eso trato de enseñarles a muchos papás que viven esta circunstancias”.

Arias Uriburu llegó a la ciudad para brindar un conversatorio, como parte de las actividades programadas por la secretaría municipal de Mujer, Género y Diversidad para conmemorar el Mes de la Mujer.

“Es un placer ver realizada la visita de Gabriela y éste era el momento ideal. Plaza Huincul conmemora el Mes de la Mujer y esta actividad en particular fue pensada desde un lado afectivo y profundo: Gabriela muestra el amor por sus hijos y la lucha por sus derechos”, expresó la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, Soledad De La Cruz.

La activista fue recibida esta mañana por la funcionaria junto al intendente Claudio Larraza.”Abrimos las puertas de nuestra ciudad para que Gabriela nos deje parte de su experiencia e inspiración en un mes en particular donde buscamos visibilizar y conmemorar los derechos de las mujeres, pero también de las Infancias y las familias”, dijo el jefe comunal al darle la bienvenida a la visitante.

El encuentro de esta tarde está dirigido a dar: “visibilidad de los derechos de los hijos y de ser considerados sujetos de derecho”. Reconoció que: “estoy emocionada por esta visita. Quiero agradecer al corazón de este intendente y su equipo que hacen visible el compromiso que va más allá de la política y es un compromiso humano de trabajar para contener el dolor de una persona y una familia”.