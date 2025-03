La selección neuquina de levantamientos de pesas además de tener representantes de Cutral Co también tendrán representantes de Picun Leufu y Neuquén capital. La competencia se llevará a cabo en Río Grande – Tierra del Fuego los días 22, 23, 24 y 25 de abril.

Benitez Malaspina Retana es pesista sub 17, es de Cutral Co y representa a la escuela de levantamiento de peso WEIGHTLIFTING PUNTOSUR también de Cutral Co. Su entrenador Cristian Galvez la acompañará en esta nueva aventura.

Renata se clasificó el pasado 8 de marzo cuando se disputó la primera fecha del Regional Patagónico que se disputó en la ciudad de Neuquén.

Desde WEIGHTLIFTING PUNTOSUR Invitan a la comunidad a sumarse a la escuela. Las edades van desde los 6 años hasta los adultos.