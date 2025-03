El concejal Sebastián Ávila (MID) planteó hoy ante sus pares la preocupación por el panorama que se presenta en la actividad laboral del yacimiento El Mangrullo.

El edil lo hizo en la sesión de este martes en el espacio que se da antes de empezar con el tratamiento de los temas. Ávila dijo que las productoras vienen con desinversión y baja de recursos en los yacimientos maduros (como Octógono, Dadín y Al Norte de la Dorsal). “Están apuntando a lo que es Vaca Muerta” y que: “esto no solo tiene que ver con los trabajadores petroleros y la Uocra, sino la comunidad en general”.

YPF anunció que no sólo venderá el bloque ANDES sino que también dejará otros yacimientos convencionales en 2025 ya que se ocupará exclusivamente a Vaca Muerta. Si bien habrá más inversiones ello no implica que habrá más trabajo. Las empresas, incluso YPF, quiere reducir la cantidad de trabajadores y trabajadoras lo más que se pueda y redistribuir en nuevos activos aquellos que sobran para que no haya despidos. Lo que ocurre es que la tecnología también reduce muchos puestos de empleo en la industria petrolera y aquellos que se desempeñan hace muchos años en el convencional no tendrían lugar en el nuevo esquema.

Como se mencionó anteriormente en Cutral Co al Instante al informar sobre la venta del cluster Neuquén Sur (Octógono, Dadin y Norte de la Dorsal), en el convencional hay muchos trabajadores y quienes se dedican a la recuperación de yacimientos maduros operan con poco personal, muchos menos trabajadores que los tiene YPF y por ello se habría iniciado un proceso de retiros voluntarios.

Desde el Sindicato de Petroleros Privados se acciona también políticamente con los representantes electos que responden a Marcelo Rucci. En ese contexto, el edil Ávila pidió el respaldo de sus pares y explicó que sumará a esta iniciativa a la diputada Paola Cabeza para que se visibilice el tema.

“No hay un plan de inversión hace muchos años y nos bajan recursos. Afecta directa o indirectamente a los compañeros trabajadores. No quiero que vayamos camino a los ’90 cuando muchos vecinos nuestros y compañeros quedaron en la calle porque los obligaban a retiros voluntarios o a irse tentándolos con dinero”, acotó.

En este escenario subrayó que: “necesitamos que las productoras hagan las inversiones necesarias para que levante la producción. Sabemos que son yacimientos maduros, necesitamos que levante, sabemos que esto (se hará) siempre y cuando se haga la inversión necesaria. La cosa no está bien”, concluyó.