El Concejo Deliberante de Cutral Co presentó un proyecto de declaración en enérgico repudio a la represión ejercida por la Policía Federal Argentina contra jubilados y pensionados nacionales que se manifestaban en Buenos Aires el miércoles 12 de marzo. La iniciativa señala que el operativo, ordenado por el ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, refleja un “grave atropello a los derechos de quienes han dedicado su vida al trabajo y hoy ven sus ingresos reducidos por las políticas del Gobierno nacional”.

El texto del proyecto destaca que la protesta de los jubilados se originó por los recortes en sus haberes, la eliminación de aumentos automáticos y la falta de respuestas a sus reclamos. “La suma de precios de medicamentos, la falta de acceso y la escasa cobertura de PAMI agravan aún más la situación, generando una crisis humanitaria entre nuestros adultos mayores”, detalla el documento.

Desde el concejo subrayaron que el Gobierno nacional relegó a los jubilados a la última prioridad en la agenda económica y que, en lugar de ofrecer soluciones, utiliza la represión como respuesta a sus demandas legítimas. Además, cuestionaron el accionar policial, que no solo afectó a los manifestantes, sino que también incluyó agresiones a trabajadores de prensa que cubrían los hechos.

El proyecto de declaración enfatiza que la violencia estatal ejercida contra los jubilados y pensionados es inaceptable y constituye un grave antecedente en el manejo de la protesta social. “El Estado debe garantizar el derecho a la libre expresión y manifestación pacífica, no responder con represión y persecución”, concluye el documento impulsado por el concejo.

La declaración surge en un contexto donde los sectores más vulnerables han sido los más afectados por el ajuste fiscal del Gobierno de Javier Milei, con jubilaciones que no alcanzan la canasta básica, bonos que no se integran al haber mensual y una política de aumentos discrecional. Mientras la crisis previsional se profundiza, el concejo de Cutral Co se suma a los reclamos por justicia y respeto a los derechos de los adultos mayores.