Desde este lunes y hasta el viernes 14 se lleva adelante en el hospital de Complejidad Media la campaña de prevención de cáncer Cérvico – uterino y evaluación ginecológica.

A través del servicio de Obstetricia y Ginecología se informó que se llevará adelante esta campaña, que incluye la toma de PAP, sin turno previo; y por aplicación Andes.

Se recordó a quienes deseen hacerse el control el cumplimiento de las siguientes condiciones: no estar con el período menstrual; no haber tenido relaciones por 48 horas antes; no haberse realizado duchas vaginales o haberse aplicado cremas ni usado óvulos, por 48 horas antes.

Los horarios para acercarse hasta el hospital son: de 9 a 12:30 y por la tarde, a partir de las 16.