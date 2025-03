Trabajadores que están incorporados en la empresa terciarizada que realiza los servicios de maestranza y de camilleros en el hospital de Complejidad Media de Cutral Co y Plaza Huincul, protestan con quite de colaboración. Reclaman el pago del 15 % de zona desfavorable, en vez del 5 % que perciben.

El dirigente Daniel Herrera explicó que hace más de un mes que mantienen audiencias y reuniones con las empresas porque se solicita el 15 % de zona desfavorable: maestranza, camilleros, lavadero y limpieza en general. “Perciben hace 10 años todas las empresas venían y reconocían ese aporte. Las empresas hoy que firmaron este acuerdo no reconocen sino que pagan el 5%”, indicó.

“Sin embargo, fue firmado en la subsecretaría de Trabajo, un acuerdo y ya declarado como un derecho adquirido”, acotó el dirigente.

Tanto en los camilleros como en maestranza se dejó una guardia mínima para seguir sosteniendo el servicio para los usuarios. De no haber novedades o cambios, se mantendrá el quite de colaboración. “Si no tenemos respuestas, mañana en asamblea se definirán los pasos a seguir”, concluyó.