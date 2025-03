El gobernador Rolando Figueroa explicó que el retraso del traspaso del cluster Neuquén Sur de YPF a Bentia en la decisión inflexible de Neuquén para resguardar el ambiente.

Para contextualizar, YPF creó el bloque Andes para vender todas las áreas convencionales que tenían en todo el país y que distraían el trabajo en Vaca Muerta. Y agrupó las áreas (yacimientos) según las provincias y sus posibilidades de desarrollo.

En provincias como Mendoza y Río Negro se avanzó con la venta mientras que en otras provincias como Chubut y Santa Cruz se generó conflictividad social por despidos y retiros voluntarios.

En Neuquén no pasa ninguna de las situaciones, no hay despidos ni conflicto pero tampoco avanza el traspado. Ante una consulta de Cutral Co al Instante, el gobernador Figueroa aseguró “con YPF hemos trabajado muy bien y queríamos tener la seguridad de que el ambiente se podía sanear y por eso hemos complementado estas ventas, estas transferencias, con la constitución de un fondo que es de garantía para cuidar el ambiente”.

Según el gobernador, ya finalizó el análisis con dos de las tres áreas involucradas, que son Dadin, Al Norte de la Dorsal y Octógono, que es históricamente relevante porque fue el primer yacimiento que tuvo YPF en Neuquén, allí se encontró petróleo por primera vez en la provincia y además generó que se fundara Plaza Huincul y Cutral Co. Gran parte del área Octógono está dentro del ejido de Huincul y parte en Cutral Co.

El gobernador sostuvo que el fondo de garantía “de alguna forma fue retrasando la firma porque nosotros somos inflexibles con este tema, pero vemos una muy buena predisposición de YPF”.

Y resaltó que está tomada la decisión de impulsar la producción de hidrocarburos convencionales con una baja en la alícuota de regalías para que sean más competitivas los proyectos en estas áreas.