Tras el discurso del gobernador Rolando Figueroa, la diputada de Cutral Co explicó que si bien no hubo muchas menciones para Cutral Co y Plaza Huincul, de obras específicas, si están incluidas en el presupuesto.

“Este fue el inicio de las sesiones legislativas, en el discurso se puntualizó en algunas localidades para demostrar que este gobierno está trabajando de punta a punta, de norte a sur, de este a oeste, que en el Neuquen profundo también se está trabajando muy fuerte en obra pública y en los pilares que tiene nuestro gobierno, que es educación, salud, seguridad, por ahí los anuncios son a modo de ejemplo, pero no es la totalidad faltan muchas obras que están en el presupuesto”, explicó Yamila Hermosilla.

Las obras que tiene la Comarca Petrolera implican la puesta en funcionamiento de un centro de salud en el barrio Zani y en Altos del Sur en Huincul, dos de los barrios más nuevos de la zona que no tienen esa asistencia médica de atención primaria.

También se consideró la finalización de los edificios inconclusos del jardín 35 en el barrio Zani y del anexo de la escuela primaria 137. Se planifica también la creación de una escuela secundaria, en principio sería un CPEM nuevo, que se sumaría a los cuatro que ya funcionan, más los dos nocturnos.

Hermosilla explicó que se intentará que esa escuela secundaria tenga mejor una especialización técnica y que para ello se trabajará con la UTN (Universidad Tecnológica Nacional) y con los dos municipios.

También está considerado el dinero para finalizar la escuela primaria 22 que ya está en construcción y la finalización de viviendas en Plaza Huincul