El intendente Ramón Rioseco inauguró las sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante de Cutral Co y resaltó el trabajo realizado en los últimos años para tener una administración ordenada que le permite tener superávit en las cuentas pero reconoció que Vaca Muerta “no es viable con un dólar barato y no hablemos si baja el precio del gas y el petróleo, tanto el gobernador como todos los intendentes tenemos que ser muy cuidadosos con los recursos, es un escenario muy complejo”.

El jefe comunal explicó, sobre el superávit, que “la soberanía política existe cuando hay soberanía económica, se puede prometer muchas obras pero si no planifica los recursos, es difícil tener una gestion provincial, nacional o municipal” y contó que Cutral Co, a diferencia de la Nación y la provincia, no tiene “deuda externa, ni interna” y que los recursos son suficientes para realizar todas las obras.

Si bien el municipio de Cutral Co tendrá recursos para continuar con la obra pública, sobre todo asfalto, redes de agua, cloacas, gas y construcción de viviendas, el intendente fue cauteloso. No habrá grandes inversiones públicas, como se hizo anteriormente con el parque solar y el edificio del Colegio Técnico de la UTN.

Es más, Rioseco levantó banderas de precaución y apeló a la situación de la privatización de YPF y el menemismo. “Tal vez haya gente que no lo entienda, pero en este momento hay una luz amarilla, ojalá que no caigamos a la luz roja en Vaca Muerto, esto ya lo vivimos después del Menemismo, que destruyó la cuenca neuquina, que hizo que Cutral Co salga a la ruta, un sistema económico que hace muy complejo que Vaca Muerta sea viable con un dolar barato, con un petroleo y gas barato”.

El mayor anuncio del intendente es que se firmará pronto la ampliación del parque solar de 30 megas con recursos privados. Se elevará el proyecto a Nación junto con el gobierno provincial para que esa energía se sume al sistema interconectado nacional. “Son fondos privados que instalarán diez parques como el que tenemos, esperamos que lo aprueben porque son fondos privados”, dijo Rioseco.

Y resaltó la continuidad de la oferta académica universitaria y terciaria para que los jóvenes que no pueden o no quieren viajar a otro lugar a estudiar, lo puedan hacer en Cutral Co. El intendente informó que son casi 700 las personas que ya están estudiando gracias a las carreras que llegan por los aportes municipales.

Finalmente anunció que se construirán canchas de césped sintético en los barrios Parque Este y Oeste. Y que se avanzará en la puesta en funcionamiento de un Centro de Cuidados infantiles para el mismo sector.