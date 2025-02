En la jornada de ayer se jugó la última fecha de la fase de grupos de la Copa Provincial de Verano 2025 y dejó los cruces confirmados para la siguiente instancia de la competencia.

Con la victoria de Alianza frente a Vecinal y el empate de Maronese y San Patricio los cruces quedaron de la siguiente manera: Alianza vs Maronese, Independiente vs Pacífico, Río Grande vs San Patricio y Petrolero vs Don Bosco.