Cutral Co vivió una nueva noche de boxeo con el título Feconsur Superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en juego.

La velada boxística fue organizada por el municipio cutralquense, a través de la subsecretaría de Deportes y Juventud.

En el combate estelar, el neuquino Axel “El Misil” Isla se impuso por fallo unánime ante Néstor “El Turco” Abdallah, dominando los diez asaltos con un boxeo agresivo y preciso. Con el aliento del público, Isla se llevó la victoria con tarjetas de 98-92. “Es un sueño hecho realidad. Trabajamos muy duro para este momento y lo logramos”, expresó el nuevo campeón.

En la pelea semiestelar, la campeona argentina ligero Karen “Burbuja” Carabajal venció por decisión unánime (80-72) a la doble monarca mundial Claudia “La Chica 10” López.

Uno de los momentos más celebrados de la noche fue la victoria del local Ezequiel “Kelo” Nieva, quien en una pelea muy pareja se impuso por puntos ante Facundo Huanque. “Sabíamos que era un rival duro, pero hicimos un buen trabajo y logramos la victoria. El proceso del pesaje fue bueno, me rehidraté bien y me sentí más cómodo en el ring. La gente de Cutral Co me dio una energía increíble”, expresó emocionado Nieva.

En las peleas preliminares, Germán Tapia ganó por knock out técnico en el tercer round ante Braian Gómez. La noche boxística fue transmitida en vivo por Fox Sports, por lo que el espectáculo se pudo ver en todo el país.

En el ring side, estuvo el intendente Ramón Rioseco, acompañado por parte del gabinete municipal. “Cutral Co sigue consolidándose como un gran escenario para el boxeo y el deporte en general. Es un orgullo recibir eventos de este nivel y acompañar a nuestros deportistas”, destacó el jefe comunal. Fue el encargado de entregar el cinturón al ganador.