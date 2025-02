Continuará hoy el asesoramiento previsional y social en diversos temas: asignaciones, programas, jubilaciones, pensiones, monotributo social, moratoria, turnos, entrega de formularios, y Programa Hogar.



Será hasta las 15 en el salón denominado Cutral Co Arte -ex Dante Baiocco- situado en avenida del Trabajo N° 570 de Cutral Co. El personal explicará a todas las personas que tengan alguna inquietud sobre esta temática sobre la documentación o los trámites a seguir.

La idea es que puedan evacuarse las consultas en esta temática.