“Quiero expresar mis más sinceros agradecimientos para tooodos los que colaboraron para que mi hijo pueda operarse. Gracias a mi familia, a Romina San Martín, a la familia Zingoni y Aravena, a Luciano Aciar, gracias a los amigos, conocidos y muchos desconocidos que sabiendo quizás que no están pasando la mejor situación económica, sin sobrarles nada aportaron a la causa 🫂”.

“Gracias a La Banda del Gallo 82 por todo su apoyo, por preocuparse y estar pendiente de mi hijo desde el 1° momento, gracias a la Comisión de Alianza de Cutral Co, a Fabián Vega y David Nieto por aportar con el conjunto de Alianza para que podamos sortear y acercarnos al objetivo”.

“Tampoco me quiero olvidar de los medios de comunicación que difundieron la situación de Braian, permitiéndonos llegar a más personas”.

“Por último y no menos importante, agradecerles a los concejales: Sebastián Ávila, Fabián Godoy, Cacho Rubilar, Jesús San Martín, Elida González, Maximiliano Navarrete, María Elena Paladino y Hugo Deisner que aportaron la diferencia que nos restaba para cumplir el objetivo”.

“Finalmente quiero contarles que hemos alcanzado el monto que necesitábamos, por lo cual mi hijo será operado el día lunes 24 de febrero”.

“Me resta pedir que Dios les devuelva el triple de lo que nos han ayudado a nosotros. ¡¡¡Millones de gracias de corazón y que Dios los bendiga abundantemente!!!”



Familia Zapata.