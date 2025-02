La disputa entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y la empresa AESA, subsidiaria de YPF, sumó un nuevo capítulo en Cutral Co y Plaza Huincul. Trabajadores del gremio, encabezados por el delegado local Natalio Benavidez, llevaron adelante una protesta la semana pasada en reclamo de la contratación de mano de obra local, una exigencia que el sindicato mantiene desde hace meses sin obtener respuesta favorable.

En medio del conflicto, el gremio emitió un comunicado oficial el lunes 17 de febrero para aclarar su posición y desmentir la representación de Braian Rivas, a quien desvincularon completamente de la organización sindical. “El señor Braian Rivas no pertenece a la Organización Sindical, por lo tanto, no tiene facultades para exigir ingresos de personal a las empresas y operadoras en la zona de Cutral Co y Plaza Huincul, ni en ninguna otra de la provincia de Neuquén”, expresó el documento firmado por la Comisión Directiva de UOCRA Neuquén.

El comunicado también reafirmó la autoridad de Benavidez, quien ocupa el cargo de delegado en la región desde abril de 2024 y cuenta con el respaldo del secretario de organización nacional, Rubén Pronotti, y del secretario general de UOCRA Neuquén, Víctor Carcar. Además, advirtió que cualquier persona ajena al sindicato que utilice su nombre con fines personales o económicos será denunciada ante la justicia.

Mientras la incertidumbre persiste entre los trabajadores que esperan definiciones sobre su situación laboral. AESA y UOCRA no han confirmado nuevas instancias de diálogo, dejando abierta la posibilidad de futuras medidas de fuerza en un sector clave para la economía regional.