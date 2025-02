Recordatorio

17/02/2024 – 17/02/2025

“A un año de tu partida, el dolor es insoportable cada día. Un año sin justicia, a esa persona que pasó esa noche por la ruta. ¿Cómo alguien puede matar a una persona despiadadamente e irse cómo si nada y no hicieron nada porque era un fin de semana?. A quien corresponda, a quien estuvo de guardia esa noche no hubo un control entre las 21 y 22 h era arrebatada la vida de mí hijo”.

“Se dijeron tantas cosas. En este día quiero limpiar y honrar su memoria. Fue una excelente persona, padre, hijo, hermano. Se escuchó una sola voz. Mi hijo tenía miopía congénita grave, quizás la jueza eso no lo sabía, y esa persona me lo dejo tirado. Todos los días espero a mi hijo que llegue y no llega, ese ser sigue como si nada manejando a veces por ser humilde no tenemos las posibilidades que otros tienen”.

“Destruiste una familia completa. El jamás hubiera tomado esa decisión que se dijo porque su manera de morir hubiera sido terrible. Hay justicia para otros, pero para mi no la hubo. Dejó tres hijitos, madre y hermanos”.

“Hoy te honramos hijito, que tu memoria sea limpia. Te amamos mucho. Tu mamá”.