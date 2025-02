La jueza Sofía Vallejos aseguró que no tuvo relación con la empleada que la denuncia y que no se le renovó el contrato porque el informe que recibió Recursos Humanos de la Municipalidad fue desfavorable.

Vallejos indicó que no tenía idea de una denuncia en su contra hasta que lo leyó en los medios de comunicación. “Es por violencia de género, con mi abogado no teníamos acceso al expediente porque no fui notificada antes de que saliera en los medios, fue toda una sorpresa”, dijo.

Sobre su relación con la denunciante, Vallejos aseguró que casi no tenía trato porque no se involucra en el proceso de los libre deuda que es la tarea que realizaba. Y que recibió un informe en el que se indicaba que la empleada había realizado mal los cobros de deuda y que tenía 15 retiros de su trabajo en dos meses. “Se notificó de ese informe a Recursos Humanos y no se renovó el contrato, que era a término y finalizaba el 30 de noviembre de 2024”, detalló.

La jueza aseguró que solamente cruzaba algunas palabras con la denuncias. “Un buen día, buenas tardes, nada más”, aseguró. ¿Por qué la jueza Vallejos ha tenido varias denuncias de este mismo tenor? Vallejos aseguró que “las denuncias anteriores todos sabemos o podemos suponer de dónde y cómo vinieron”, haciendo referencia a que respondieron a su voto positivo para que se realizara el juicio político a Juan Carlos Giannattasio y que la justicia ordinaria le dio la razón. Y sobre esta última denuncia aseguró “desconozco porque fue la denuncia” y agregó “estoy a disposición de la justicia para aprobar todo lo que sea necesario”.