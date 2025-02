El programa de becas “Gregorio Álvarez” que administra el ministerio de Educación dio a conocer que el beneficio se duplicará en sus montos durante 2025, respondiendo al proceso inflacionario.

Al mismo tiempo, se anunció la apertura de dos periodos de inscripción para que estudiantes de los niveles obligatorios y superior, puedan acceder al programa. La Municipalidad de Plaza Huincul brindará atención y asesoramiento para altas en la subsecretaría de Capacitación, en el barrio Central, ex escuela 123, por la mañana.

Del 14 al 27 de febrero podrán inscribirse quienes durante 2024 no resultaron beneficiados como becarios y desean acceder a la beca. En tanto, del 28 de febrero al 14 de marzo, podrán reinscribirse aquellos estudiantes que quieran mantener el beneficio.

Requisitos para postular a las becas estudiantiles provinciales GREGORIO ÁLVAREZ:

1- Ser argentino/a o nacionalizado/a.

2- Ser nativo de la Provincia del Neuquén o con acreditación de los últimos 5 años de residencia, contados retrospectivamente desde la presentación de la solicitud.

3- Tener entre 4 y 35 años de edad: en todos los casos se cuenta la edad que cumple el alumno en el año calendario de la postulación al beneficio.

4- En grupos familiares con hasta 2 (dos) integrantes que estudien, acreditar en forma fehaciente la situación socioeconómica por la cual atraviesa su grupo conviviente, cuyos ingresos mensuales no deberán ser superiores al monto equivalente a 3 (tres) veces el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) correspondiente al período de inscripción al que se aplica.

5- En caso de integrar un hogar con 3 (tres) o más miembros que estudien, los ingresos del mismo podrán resultar hasta un 50% por encima de lo establecido en el punto precedente.

6- No gozar de otra beca estudiantil de carácter similar independientemente de la entidad otorgante.

7- No cobrar paralelamente el beneficio del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROG.R.ES.AR), tampoco el del Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano u otras becas afines.

8- Para los niveles inicial, primario y secundario: Ser alumno regular de un

establecimiento Educativo público, o público de gestión privada con aporte del Estado, de la Provincia del Neuquén.

9- Para los niveles terciario/universitario: Ser egresados del nivel secundario y no adeudar materias al momento de la inscripción.

Serán admitidas las postulaciones de alumnas y alumnos que estudien en establecimientos públicos de otras Provincias, cuando la carrera no se dicte en la Universidad Nacional del Comahue y sus delegaciones, o en Institutos Terciarios de la provincia.

Las inscripciones se realizan también en el sitio web https://www.neuquen.gob.ar/educaneuquen/ y allí también se pueden conocer más detalles y realizar consultas.